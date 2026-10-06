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Журнал «Профиль»

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Армения может выбрать предложение России по строительству новой АЭС – Пашинян

Армения может выбрать предложение России по строительству новой АЭС – Пашинян

Заинтересованность в атомной электростанции возрастает, в основном, благодаря новым инвестиционным программам, заявил во вторник, 6 октября 2026 года, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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