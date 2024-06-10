В Омске сделали пробный запуск фонтана у библиотеки имени Пушкина. Много лет до этого он не функционировал.
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В Омске сделали пробный запуск фонтана у библиотеки имени Пушкина. Много лет до этого он не функционировал.