Владимир Путин закончил своё выступление на пресс-конференции в избирательном штабе словами благодарности российскому народу и заявил, что настроен сделать всё, чтобы достичь целей национального развития по всем направлениям.
АЛЕКСАНДР ДУГИН. ПОСЛЕ ВЫБОРОВ, ИЛИ УКРАИНА КАК «САНИТАРНАЯ ЗОНА»
Комментарии
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Алексей Тан
Новороссия это уже Россия, а малороссия... определится позже ... а Львовщина-западенция и есть Украина... она нам (России) не нужна!.
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1 час.
М
Мария
Не знаю, Наташа. У меня полная каша в голове.
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1 час.
Natalija Osminina
Вы мне это пишите КАЖДЫЙ РАЗ, когда я Вам объясняю, причем все время ОДНО и ТОЖЕ. Вы издеваетесь? Это такой троллинг?
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57 мин.
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