АЛЕКСАНДР ДУГИН. ПОСЛЕ ВЫБОРОВ, ИЛИ УКРАИНА КАК «САНИТАРНАЯ ЗОНА»

Новороссия это уже Россия, а малороссия... определится позже ... а Львовщина-западенция и есть Украина... она нам (России) не нужна!.

Natalija Osminina

Вы мне это пишите КАЖДЫЙ РАЗ, когда я Вам объясняю, причем все время ОДНО и ТОЖЕ. Вы издеваетесь? Это такой троллинг?