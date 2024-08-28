На взрывной волне: 75 лет назад в СССР впервые испытали атомную бомбу

Ровно 75 лет назад — 29 августа 1949 года — в Советском Союзе впервые испытали атомную бомбу. Этот проект стал первым интегратором науки, когда использовались знания из самых разных областей, заявил «Известиям» президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
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