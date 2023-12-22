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На что расчет у тех, выдвинул альтернативу Путину в лице блондинки в серо-голубом?

На что расчет у тех, выдвинул альтернативу Путину в лице блондинки в серо-голубом?

Европа начала раскручивать "альтернативу" президенту России. Эфир забит сюжетами: "Екатерина Дунцова подала документы в ЦИК", "Екатерина Дунцова - вызов Путину".

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кормилицын
Да глупость все это.
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55 мин.
Алексей Горшков
Джугашвили - потомок товарища Крупского!
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28 мин.
Юрий Пережогин
// И глаза... Тоже хорошие. Добрые // --- Полузакрытые глаза, а у неё, именно такие они, не говорят, о доброте, и уж тем более ничего хорошего! Наоборот, боюсь, что это нечисть, враг, подстава олигархическая, скорее всего, купленная за бешенные баксы. Не дай Бог, стать этой твари президентом! У доброго, а особенно, мудрого человека, глаза раскрытие полностью.  Меня интуиция никогда не подводила, хотя могу и ошибаться, но за свою жизнь долгую, длинную, кое-чему научился. Как при СССР видел у всех советских лидеров страны их поганые внутренние сути, так и увидев Горбачёва с Ельциным, и уж тем более прослушал их трепотню в эфире, то тут даже ясновидящим не надо быть, чтобы не разоблачить их поганые сущности с завышенной гордыней до небес. Что касается нынешнего президента В.В. Путина, вышедшего из ФСБ (КГБ), куда дураков никогда не принимали, а значит обладающий мощным функциональным интеллектом, но как и многие, человек не без изъяна. И способен на ошибки, не ошибается только тот, кто ничего не делает.  А так как сегодня на горизонте не видно никакой альтернативы, то стоит ли рисковать и менять нынешнего президента на другого!? Сегодня беда главная у В.В. Путина одна - у него нет настоящей власти (он сам это заявил) по конституции. Почему он это не исправляет, меня сильно удивляет.  Для России сегодня страшна не столько война на укротерритории с Западом, ибо там мы обязаны победить; сколько внутренняя война внутренних врагов в совокупности с миграцией, которая решается катастрофически медленно, что не в пользу для имиджа президента. И об этом он просто обязан что-то сделать, иначе, он будет в проигрыше.
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1 мин.

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