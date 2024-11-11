Милорад Додик, президент Республики Сербской: «Я не боюсь»

В ходе недавней встречи со своим боснийским коллегой Эмелдином Конаковичем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сделал демарш по поводу «контактов с Кремлем» президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика.
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