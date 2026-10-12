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В Петербурге утвердили архитектурный облик духовно-просветительского центра с музеем северных конвоев

В Петербурге утвердили архитектурный облик духовно-просветительского центра с музеем северных конвоев

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал проектное решение будущего культурно-просветительского духовного комплекса.

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