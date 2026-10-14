Микробиолог объяснила, почему не нужно мыть яйца

Сырые яйца перед готовкой мыть не нужно – как куриные, так и перепелиные, объяснила микробиолог Елена Андрушко.
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