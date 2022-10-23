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Глава Федерации фристайла России об отстранении сборной: «Все несправедливое – неприятно. Особенно в спорте, который должен быть честным и открытым»

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов.

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