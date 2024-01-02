Варианты развития событий в секторе Газа: когда и как закончится война Евгения КомароваСектор Газа продолжает оставаться ареной острой военной стычки между Израилем и ХАМАС, превращаясь в самое продолжительное сражение в истории конфликта.
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