Росавиация ввела ограничения на ночные полёты из России в Израиль

Пассажирам задержанных рейсов будут оказаны все необходимые услуги. Росавиация из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле ввела ограничения на ночные полёты из России в это государство до особых распоряжений.
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