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Ситуация на трассе М-4 "Дон" 11 сентября 2024: где образовались пробки

Ситуация на трассе М-4 "Дон" 11 сентября 2024: где образовались пробки

Рассказываем, где в настоящее время затруднён проезд и наблюдаются дорожные заторы.К утру 11 сентября на федеральной трассе М-4 "Дон" между Ростовом-на-Дону и Краснодаром не наблюдается проблем в движении.

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