В Башкортостане в суд направлено уголовное дело по фактам подделок медицинских справок

Отделом дознания ОМВД России по городу Октябрьскому направлено в суд уголовное дело по обвинению 63-летней местной жительницы в подделке медицинских справок с целью их сбыта.
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