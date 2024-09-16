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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расписание Nebelhorn Trophy. Там выступят Левито, Репонд, Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин

ISU Challenger Nebelhorn Trophy Оберстдорф, Германия Расписание 19 сентября, четверг Мужчины, короткая программа 15:00 Женщины, короткая программа Следующим запуском (время объявят позже) Пары, короткая программа Следующим запуском (время объявят позже) 20 сентября, пятница Танцы на льду, ритм-танец 15:00 Мужчины, произвольная программа Следующим запуском (время объявят позже) Пары, произвольная программа Следующим запуском (время объявят позже) 21 сентября, суббота Женщины, произвольная программа 12:00 Танцы на льду, произвольный танец Следующим запуском (время объявят позже) ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.

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