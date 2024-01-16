Физиолог поделился схемой «идеальных тренировок» для людей 45+

По мнению американского фитнес-инструктора и спортивного физиолога Мэтта Робертса, человеку среднего возраста необходимо придерживаться строго ограниченных нагрузок — по времени и интенсивности тренировок.
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