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Московская компания сократила сроки производства пуховых курток благодаря нацпроекту

Московская компания сократила сроки производства пуховых курток благодаря нацпроекту

Столичная компания «БАСК», производитель одежды и снаряжения для экстремальных видов спорта, активного отдыха и путешествий, в три раза увеличила скорость производства пуховых основ для теплых курток благодаря нацпроекту «Производительность труда».

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