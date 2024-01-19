Московская компания сократила сроки производства пуховых курток благодаря нацпроекту

Столичная компания «БАСК», производитель одежды и снаряжения для экстремальных видов спорта, активного отдыха и путешествий, в три раза увеличила скорость производства пуховых основ для теплых курток благодаря нацпроекту «Производительность труда».
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