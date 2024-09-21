«Московская A Cappella»: выступления музыкантов из России, Китая и многих других стран

На площадках можно было также приобрести сувенир, перекусить, потанцевать и сфотографироватьсяОткрытый международный вокальный фестиваль «Московская A Cappella» проходил в столице по 1 сентября включительно.
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