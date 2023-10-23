Открылась регистрация на ультратрейл Vottovaara Mountain Race 2024. Гонка пройдет 7-8 сентября

В личном кабинете атлета на сайте Golden Ultra открылась онлайн-регистрация на ультратрейл Vottovaara Mountain Race 2024 от организаторов Running Heroes Russia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Евгений Плющенко зажег праздничный торт, на котором перечислены все его титулы
- Игорь Акинфеев: «У меня три высших образования – не знаю, остановлюсь ли на этом. Образование важно для любого человека – вдруг детям надо помочь с уроками, а ты все забыл»
- Никола Йокич заявил, что не будет наряжаться на Хэллоуин
Свежие комментарии