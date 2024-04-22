Лепс одобрил идею изучать песни SHAMAN и Газманова в школах

Певец и музыкант Григорий Лепс во время интервью с “КП” сообщил, что ранее не встречал предложения о добавлении песен Шамана (Ярослава Дронова) и Олега Газманова в школьную программу, однако он одобряет данную идею.
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