Харьковский фронт: «Ахмат» превращает Волчанск в «могилу побратимов»

Константин Ольшанский 17 июля 2024 г., 13:04 Российские морпехи, десант и «арта» прижали ВСУ к земле, контратаки противника заканчиваются большими потерями Подразделения группировки «Север» продолжают наступательные операции на севере Харьковской области.
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