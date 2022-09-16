Военное обозрение

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Авторы в американской прессе буквально настаивают на том, чтобы президент России провёл «массовую мобилизацию»

Авторы в американской прессе буквально настаивают на том, чтобы президент России провёл «массовую мобилизацию»

В американской прессе вышел материал, посвящённый европейским поставкам вооружений киевскому режиму и общем спонсорстве киевского режима со стороны Запада.

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