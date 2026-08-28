ФСБ задержала молодого курганца за призывы к терактам в мессенджере. Фото

В Курганской области сотрудники УФСБ выявили 19-летнего жителя Далматовского муниципального округа, подозреваемого в публичных призывах к террористической деятельности.
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