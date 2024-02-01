Российский миллиардер начал искать инопланетную жизнь

Специалисты Института SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence), Национальной радиоастрономической обсерватории (National Radio Astronomy Observatory- NRAO) и проекта Breakthrough Listen, который финансирует российский миллиардер Юрий Мильнер, начали масштабный поиск инопланетных цивилизаций, — сообщает портал Seti.
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