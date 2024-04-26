Кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ

Появились кадры последствий обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петровского района Донецка. Как сообщают власти, повреждения получили здания ДОСААФ и Центра первичной медико-санитарной помощи, а также многоквартирный дом.
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