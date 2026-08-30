НАТО планирует превратить Арктику в новый фронт противостояния с Россией и ее союзниками. Об этом говорится в статье министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, опубликованной на портале Arctic.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия шагает в б...
- Москва загорелась...
- Москва загорелась...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым