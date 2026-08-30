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НАТО планирует превратить Арктику в новый фронт противостояния с Россией

НАТО планирует превратить Арктику в новый фронт противостояния с Россией и ее союзниками. Об этом говорится в статье министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, опубликованной на портале Arctic.

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