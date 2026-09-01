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Газета «Культура»

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Новый сезон в Большом театре откроется балетом «Золушка» и оперой «Мадам Баттерфляй»

Новый сезон в Большом театре откроется балетом «Золушка» и оперой «Мадам Баттерфляй»

В Большом театре 5 сентября стартует новый сезон. На Исторической сцене в этот день покажут балет «Золушка» и оперу «Мадам Баттерфляй», сообщили в пресс-службе ГАБТ.

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