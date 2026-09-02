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Царьград

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Reuters: Жара в Индонезии замедлила поставки угля и масла

Reuters: Жара в Индонезии замедлила поставки угля и масла

Экстремальная жара в Индонезии, вызванная Эль-Ниньо, приводит к снижению уровня воды в реках, что затрудняет поставки угля и пальмового масла.

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