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Названы признаки трудно выявляемого и агрессивного рака груди

Названы признаки трудно выявляемого и агрессивного рака груди

Названы признаки трудно выявляемого и агрессивного рака груди 51-летняя жительница Великобритании по имени Бернадетт Морган обратилась к врачам с жалобами, которые, как выяснилось впоследствии, были симптомами трудно выявляемого и агрессивного рака молочной железы, однако ей не смогли вовремя поставить диагноз.

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