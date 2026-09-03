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Царьград

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DPA: Полиция исследует подозрительный предмет у подстанции в Германии

DPA: Полиция исследует подозрительный предмет у подстанции в Германии

В Дормагене, Германия, обнаружили подозрительный предмет рядом с подстанцией. Полиция исследует его на возможную связь с диверсиями в Бранденбурге и Северном Рейне - Вестфалии, где ранее были выявлены взрывные устройства.

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