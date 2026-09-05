Центр Чубайса в Израиле "прописался" в частном доме с салоном красоты

Центр Чубайса в Израиле сменил адрес после приезда российских журналистов.Созданный с участием Анатолия Чубайса Центр российских исследований в Израиле дважды менял юридическую «прописку» — и оба раза оказывался зарегистрирован в частных жилых домах.
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