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Сын Тейтума шлепнул Смарта по заднице перед введением мяча в игру

Сын Тейтума шлепнул Смарта по заднице перед введением мяча в игру

Во время матча «Бостона» против «Юты» случился забавный эпизод с участием защитника Маркуса Смарта и 4-летнего сына форварда «кельтов» Джейсона Тейтума Дьюса.

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