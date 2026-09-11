Число работающих АЗС в Липецкой области утром 11 сентября упало до 42

Бензин АИ-92 доступен на 23 АЗС Липецкой области, АИ-95 — на 22, дизельное топливо — на 19.Утром 11 сентября в Липецкой области резко сократилось число работающих автозаправочных станций - до 42.
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