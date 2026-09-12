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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе с пенальти забил «Райо» на 14-й – Лежен сзади сбил Каррераса

« Реал » забил быстрый гол с пенальти в матче 5-го тура Ла Лиги против « Райо Вальекано ». Форвард Килиан Мбаппе на 14-й минуте открыл счет с 11-метрового.

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