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Царьград

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1 млн руб. семьям погибших: Подмосковье о помощи после атаки дронов ВСУ

1 млн руб. семьям погибших: Подмосковье о помощи после атаки дронов ВСУ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о выплате 1 млн руб. семьям погибших при атаке дронов ВСУ.

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