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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирильчева о скандале из-за видео с Языджи: «Проплаченный вброс, меня хотели использовать как разменную монету. Я бы ушла и сейчас – перестала получать удовольствие от работы в ЦСКА»

Бывший главный редактор ЦСКА ТВ Катерина Кирильчева высказалась о скандальной презентации новичка армейцев  Юсуфа Языджи в 2022 году.

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