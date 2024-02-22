Герои России, легенды мирового спорта и губернатор Игорь Кобзев побывали в гостях у иркутских суворовцев

Встреча членов Общероссийской организации «Офицеры России» Героя России, генерал-майора Сергея Липового, Героя России, полковника Александра Головашкина, участника СВО, Героя России Андрея Соловьева, а также Героя Социалистического труда Геннадия Баштанюка, первого заместителя председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, главы Всероссийского общества охраны природы, хоккеистом Вячеслава Фетисова, легенд мирового спорта и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с воспитанниками Иркутского суворовского военного училища (ИСВУ) состоялась сегодня, 22 февраля.