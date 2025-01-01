Русская весна
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Русская весна

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Захарова пошутила об опасности российских женщин для иностранцев

Захарова пошутила об опасности российских женщин для иностранцев

Иностранные мужчины и живущие за границей россияне неоднократно говорили, что находиться в России опасно из-за красоты российских женщин, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

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