Захарова пошутила об опасности российских женщин для иностранцев

Иностранные мужчины и живущие за границей россияне неоднократно говорили, что находиться в России опасно из-за красоты российских женщин, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
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