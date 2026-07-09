«Плевок во всех нас»: «судебная нежность» к гражданину Узбекистана-фанату ВСУ вызвала ярость россиян

Балу -

Неплохо было бы проверить "нажитое непосильным трудом" благосостояние этой мрази в судейской мантии... Да и не только этой... У нас почему-то только у "эксов" находят миллиардные состояния и раскапывают случаи нарушения ими законов, а действующие продолжают воровать как не в себя...