Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Плевок во всех нас»: «судебная нежность» к гражданину Узбекистана-фанату ВСУ вызвала ярость россиян

«Плевок во всех нас»: «судебная нежность» к гражданину Узбекистана-фанату ВСУ вызвала ярость россиян

Разгоревшийся скандалище дошёл уже и до Госдумы, где пообещали обратиться в Верховный суд: настолько вопиющим показалось людям, что персонаж, открыто глумившийся над русскими военными, не оказался пожизненно изгнан из РФ.

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Комментарии
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Балу -
Неплохо было бы проверить &quot;нажитое непосильным трудом&quot; благосостояние этой мрази в судейской мантии... Да и не только этой... У нас почему-то только у &quot;эксов&quot; находят миллиардные состояния и раскапывают случаи нарушения ими законов, а действующие продолжают воровать как не в себя...
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4 н.
Сергей Другов
В наших судах очень любят ПЛОВ
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4 н.
Anna Ryabokon
В Ставропольском суде взяточники....Не удивительно!
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4 н.