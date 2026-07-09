«Плевок во всех нас»: «судебная нежность» к гражданину Узбекистана-фанату ВСУ вызвала ярость россиян

Разгоревшийся скандалище дошёл уже и до Госдумы, где пообещали обратиться в Верховный суд: настолько вопиющим показалось людям, что персонаж, открыто глумившийся над русскими военными, не оказался пожизненно изгнан из РФ.
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