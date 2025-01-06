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Закон, порядок, государство

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Экипаж танка Т-80 отдельного танкового батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии уничтожил опорный пункт ВСУ на Донецком направлении СВО

Экипаж танка Т-80 отдельного танкового батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии уничтожил опорный пункт ВСУ на Донецком направлении СВО

С закрытых огневых позиции «восьмидесятка», как ствольная артиллерия, обрабатывает огневые точки ВСУ.

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