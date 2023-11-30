Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Спортивный принцип выброшен»: Сальников о допуске атлетов из России к ОИ-2024

«Спортивный принцип выброшен»: Сальников о допуске атлетов из России к ОИ-2024

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, говоря о проблемах с допуском российских спортсменов к Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже, заявил, что спортивный принцип оказался выброшенным.

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