ОСТАНКИНСКИЕ ВЕ...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

7 подписчиков

Ветераны СВО проведут тренировки на спортплощадках во дворах северо-востока столицы

Ветераны СВО проведут тренировки на спортплощадках во дворах северо-востока столицы

Спортивные дворовые площадки Северо-Восточного округа (СВАО) станут местом для проведения мастер-классов и тренировок, которые пройдут в рамках проекта Московской ассоциации ветеранов СВО «Город сильных».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии