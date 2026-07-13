Ветераны СВО проведут тренировки на спортплощадках во дворах северо-востока столицы

Спортивные дворовые площадки Северо-Восточного округа (СВАО) станут местом для проведения мастер-классов и тренировок, которые пройдут в рамках проекта Московской ассоциации ветеранов СВО «Город сильных».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии