JPMorgan: "Скорое появление новых криптовалютных биржевых фондов — исключено"

Аналитики одного из крупнейших в мире банковских холдингов, JPMorgan, выразили сомнения в том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ближайшие месяцы одобрит другие биржевые фонды на криптовалюты, кроме уже одобренных ETF на биткоин и эфир.