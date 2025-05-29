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«Это будет новая реальность»: на танкеры РФ поставят вооруженную охрану

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Комментарии
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Mikhail Yakunkin
Обязательно используйте музыкальные инструменты типа Фагот. Их прекрасный звук долетает на расстояние до нескольких километров.
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1 д.
Vladimir Lioubimcev
Отстреливаться от нападавших  будут, что ли?
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1 д.
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