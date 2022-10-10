Какие выплаты назначены участникам СВО в Приморье (СПИСОК)

Министерство труда и социальной политики Приморского края подготовило обновленный социальный справочник по мерам поддержки приморских граждан, принимающих участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, а также членов их семей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморского края.
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