Какие выплаты назначены участникам СВО в Приморье (СПИСОК)

Министерство труда и социальной политики Приморского края подготовило обновленный социальный справочник по мерам поддержки приморских граждан, принимающих участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, а также членов их семей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморского края.