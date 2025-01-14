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Царьград

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Амурский тигр убил рыбака в Приморье: власти устанавливают ловушки

Амурский тигр убил рыбака в Приморье: власти устанавливают ловушки

В Приморье амурский тигр напал на рыбака у села Зимники, убив мужчину. Власти и охотнадзор организовали ловушки для поимки хищника, предположительно раненого или больного.

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