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Оуэн о Рэшфорде после ЧМ-2022: «Будем говорить о нем как об одном из лучших в мире, если он продолжит так же. Мы не видели настоящего Маркуса до этого»

Оуэн о Рэшфорде после ЧМ-2022: «Будем говорить о нем как об одном из лучших в мире, если он продолжит так же. Мы не видели настоящего Маркуса до этого»

Майкл Оуэн высказался об игре Маркуса Рэшфорда после ЧМ-2022. «Должно быть, он вернулся с чемпионата мира с большой уверенностью в себе, ведь он отлично выступил на турнире.

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