В Гороховецком районе из-за плохого состояния трассы М-7 случилось 38 ДТП

Такие данные всего за четыре месяца привела прокуратура Владимирской области. Как рассказали 14 марта в надзорном ведомстве, нарушение вскрылось в ходе проверки законодательства в части безопасности дорожного движения .
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