Полиция проверила 5 тысяч иностранцев в Санкт-Петербурге в поисках нелегалов

Петербургская полиция 3 июня провела масштабный рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Мероприятие по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства правоохранители организовали совместно с Росгвардией.
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