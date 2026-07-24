Огненное ДТП под Казанью с шестью сгоревшими подростками: что известно

ИЗВЕСТИЯ/Елена Зыкова В Зеленодольске недалеко от Казани произошло страшное ДТП. 24 июля компания подростков отправилась в ночной заезд, но водитель не справился с управлением и вылетел с дороги прямо в дерево, после чего легковушка вспыхнула.