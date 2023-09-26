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Фассон считает, что «Локо» поборется за чемпионство: «Главное — все время показывать такую же игру, как против «Зенита»

Фассон считает, что «Локо» поборется за чемпионство: «Главное — все время показывать такую же игру, как против «Зенита»

Защитник красно-зеленых высказался после победы над «Зенитом» (2:1). — По этой игре чувствуется, что с этим «Зенитом» можно бороться за чемпионство? — Конечно, можно и нужно составить конкуренцию питерцам.

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